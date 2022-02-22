Станцию "Динамо" московского метро отремонтируют без закрытия

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Работы по восстановлению облика станции "Динамо" Московского метрополитена пройдет без закрытия и с сохранением движения. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Станция "Динамо" будет отремонтирована без закрытия и с сохранением движения. Специалисты Тоннельной ассоциации и строители завершили осмотр конструкций станции: в течение 1,5 месяцев исследовались надежность конструкций, источники течей и состояние грунта вокруг станции. Все это необходимо для выбора наиболее оптимального варианта ремонта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы по восстановлению облика станции "Динамо" начнутся во втором квартале после утверждения проекта и согласования документации с Департаментом культурного наследия Москвы. Восстанавливать отделку станции, элементы декора и гидроизоляцию планируют не меньше года.

В публикации отмечается, что одним из факторов появления течей на своде и стенах станции "Динамо" стало строительство вокруг нее, которое повлияло на изменение течения и уровня грунтовых вод. Кроме того, станция находится в насыщенных водой грунтах, а саму ее построили 84 года назад, когда не было такой гидроизоляции, которая используется сейчас.

"Мы будем строго следить за тем, чтобы подрядчик в процессе ремонта устранил причины течей, а работы были выполнены качественно", - добавляется в сообщении.