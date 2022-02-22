В Москве в 2022 году планируют создать базу цифровых паспортов строителей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Единую базу цифровых паспортов строителей планируется создать в Москве в этом году. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В планах на 2022 год создание полноценной базы "Цифрового паспорта строителя", содержащую расширенную информацию о каждом строителе, участвующем в реализации программы АИП и программы реновации, а также интеграции автоматизированного доступа на стройплощадку через систему контроля управления доступом с проверкой статуса прохождения инструктажей по безопасности и измерением температуры. Кроме того, в планах применить к уже реализованному процессу онлайн-мониторинга искусственный интеллект. Еще одна тема - контроль темпов возведения объектов сравнения с ЦИМ", - сказал Загрутдинов в ходе конференции в Международном медицинском кластере о трендах в цифровизации строительства.

Он добавил, что в 2022 году департамент строительства Москвы планирует заключить 213 государственных контрактов общей суммой в 110 млрд рублей с применением технологий информационного моделирования (ТИМ).

"Цифровизация - общий тренд всех отраслей хозяйственной деятельности последнего десятилетия, закрепленный на законодательном уровне. В своей деятельности департамент строительства сталкивается с серьезными вызовами, которые при условии использования прогрессивных цифровых инструментов могут быть восприняты как триггеры к развитию городского строительства, что в конечном итоге ведет к повышению качества возводимых объектов и созданию комфортной среды для жителей Москвы. Решением всех этих проблем является внедрение ТИМ", - сказал руководитель департамента.

Он отметил, что для достижения этой задачи необходимо преодолеть и другие барьеры: нехватку квалифицированных кадров и технического и программного обеспечения, бумажный документооборот и неопределенность источника финансирования для работы с ТИМ на всех стадиях жизненного цикла объекта капитального строительства.

"Внедрение технологий информационного моделирования - важнейшее условие для реализации строительной площадки будущего, или как мы ее называем в департаменте - "умной" строительной площадки. Это комплекс мероприятий, направленных на автоматизированный контроль за ходом строительства с применением программно-аппаратных комплексов и машинного план-факторного анализа для отслеживания исполнения требований техники безопасности и численности рабочих", - заключил Загрутдинов.