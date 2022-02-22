Еще более 4 млрд рублей выделили на благоустройство дворов Москвы и территорий у школ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы дополнительно выделили более 4 млрд рублей на благоустройство дворов и школьных территорий в 2022 году. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило планы благоустройства дворов, школьных территорий и других объектов районного значения на 2022 год. Постановление о выделении на эти цели дополнительного финансирования в размере 4,39 млрд рублей префектурам административных округов подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в 2022 году префектурами административных округов будет проведено благоустройство 2,73 тыс. городских объектов, включая: 55 парков, скверов и других знаковых объектов; 193 территории школ и детских садов; 2 322 дворовые территории.

Кроме того, будет выполнен ремонт 17 катков с искусственным льдом. На 143 объектах проведут работы по ремонту и понижению газонов с целью исключения попадания грязи на тротуары и проезжую часть.