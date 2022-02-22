В Москве запущен проект "День кадет на ВДНХ"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Новый образовательный проект "День кадет на ВДНХ" запущен в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков на VIII форуме кадетского образования "Честь имею служить Отчизне!".

"В городе созданы все условия для того. чтобы кадеты могли стать настоящими профессионалами своего дела и могли принести пользу своей стране. Сегодняшний день тоже вносит свою лепту, так как мы даем старт новому образовательному проекту "День кадет на ВДНХ". Все выставочные павильоны открыты для кадет и их образования", - сказал Молотков.

Благодаря проекту более 27 тыс. московских кадет смогут принять участие в интерактивных образовательных программах в павильонах и музеях выставочного центра с февраля по май 2022 года.

По словам руководителя ведомства, с каждым годом кадетское движение в Москве развивается все больше, и число школьников, которые становятся кадетами, тоже увеличивается. "Сегодня около 27 тыс. школьников носят кадетскую форму. В этом учебном году кадетское братство Москвы пополнили 7,5 тыс. кадет-семиклассников, которые решили связать свое будущее со служением Отечеству. <...> Традиционно на форуме собираются самые юные кадеты, и сегодня я хочу пожелать вам доброго здоровья и чтобы все ваши планы сбывались", - сказал Молотков.

В этом году почетными гостями форума стали председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Федор Юрчихин, Герой Российской Федерации, генерал-майор запаса Геворк Исаханян, Герой Российской Федерации, полковник Вооруженных Сил России, заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией Московского военного округа Аркадий Корольков, Герой Российской Федерации, ветеран Управления "В" Центра специального назначения ФСБ России, полковник Сергей Шаврин и другие.

В рамках форума кадеты посетят мероприятия, которые запланированы в 11 павильонах ВДНХ.

О форуме

Форум кадетского образования "Честь имею служить Отчизне!" - ежегодное мероприятие, на котором приветствуют самых юных участников проекта "Кадетский класс в московской школе" - семиклассников. На сегодняшний день кадетские классы созданы в 261 образовательной организации столицы.