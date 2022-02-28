В Москве к концу 2022 года выполнят половину работ по реконструкции поликлиник

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл две детские поликлиники после реконструкции и отметил, что в этом году половина работ по программе реконструкции поликлиник уже будет выполнена.

После комплексной реконструкции были открыты здание филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в районе Нагорный и филиал № 1 детской городской поликлиники № 94 в Северном Тушино.

"По сути, нет старой поликлиники. На этом месте появились новые здания: с новой планировкой, новой мебелью, оборудованием, инструментами. Я очень надеюсь, что вам будет комфортно работать", - сказал Собянин.

Он отметил, что в 2022 году реализация программы продолжится.

"В этом году огромные масштабы, 50 поликлиник одновременно сейчас находятся в реконструкции. Вы помните, всего мы пообещали больше 200. Половина в этом году уже будет выполнена работ. В 2023 году большинство из этой программы уже будет реализовано, это уже будет касаться почти половины москвичей, и про остальные поликлиники тоже забывать не будем", - сообщил Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра столицы, в 2020-2022 гг. правительство Москвы завершило реконструкцию 36 зданий поликлиник общей площадью порядка 115 тысяч кв. м.

В 2022 году планируется провести реконструкцию более 100 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе завершить работы более чем в 60 зданиях.

Кроме того, будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию 68 поликлиник, работы в которых будут начаты в 2022-2023 годах.