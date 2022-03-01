В Москве более 39 млн пассажиров воспользовались МЦД зимой

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Московскими центральными диаметрами с декабря 2021 года по февраль 2022 года воспользовались более 39 млн пассажиров, что на 8% больше по сравнению с прошлой зимой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МЦД.

"За три месяца зимы на МЦД проехали больше 39 млн пассажиров. Это на 8% больше, чем прошлой зимой. Несмотря на то, что эта зима стала самой снежной за последние годы, поездки на городском транспорте были все такими же стабильными и комфортными. И в дни самых сильных снегопадов пассажиры выбирали именно общественный рельсовый транспорт", - сказали в пресс-службе.

Там же уточнили, что больше всего пассажиров было на МЦД 7 декабря 2021 года. В этот день Московскими центральными диаметрами воспользовались 575 тыс. человек. В топ-3 станций МЦД по количеству пассажиров за три месяца зимы вошли "Одинцово", "Царицыно" и "Славянский бульвар".

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки в метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 Пушкино - Домодедово.