В Москве начали ремонт Новокутузовского тоннеля

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Новокутузовского тоннеля, расположенного на западе Москвы в районе пересечения Третьего транспортного кольца (ТТК) и Кутузовского проспекта. Движение транспорта по тоннелю во время ремонта полностью прекращаться не будет, работы планируется завершить в 2023 году, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"Работы пройдут в пять этапов. На первом этапе отремонтируем центральный участок тоннеля на ТТК, на последующих - прилегающие к нему въездные и выездные тоннели. Во время проведения ремонта движение в тоннельном комплексе полностью прекращаться не будет, планируется поэтапное перекрытие по одной полосе движения в каждом направлении", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся на сайте.

С момента ввода в эксплуатацию в 2000 году тоннельный комплекс ни разу капитально не ремонтировался. Со временем возникли повреждения бетонных поверхностей и гидроизоляции стен, обветшали перекрытия и облицовка, разрушились деформационные швы дорожного полотна.

"В рамках проекта заменим старую облицовку стен на металлокерамическую, полностью обновим системы пожаротушения, освещения, электроснабжения, вентиляции и водоснабжения, восстановим целостность стен и потолков тоннелей. На финальной стадии отремонтируем деформационные швы и проведем укладку нового асфальтобетонного покрытия проезжей части", - уточнил Бирюков.

Завершить капитальный ремонт Новокутузовского тоннельного комплекса планируется в третьем квартале 2023 года.