В Москве начали демонтировать новогодние световые украшения

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к демонтажу новогодних световых конструкций. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Часть новогодних украшений, в том числе праздничные ели, убрали в середине января, а световые тоннели, арки, светящиеся шары и навесные гирлянды решили, как и в прошлые годы, оставить до весны. Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы", - сказал Бирюков.

Заммэра добавил, что после демонтажа украшения доставят на склады, где они будут храниться до следующих праздников.

"Специалисты проверят их на предмет повреждений, проведут очистку и при необходимости ремонт, ведь все декоративные конструкции в столице используются повторно. Для украшения улиц, парков, скверов и площадей используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии", - уточнил он.

Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что всего в этом году в новогодние праздники Москву украшали более 4 тыс. различных световых конструкций.