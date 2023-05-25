25 мая, 19:34

Покупка билета на электрички Ленинградского направления по картам снова доступна

Ограничение действовало из-за технической неисправности канального оборудования оператора связи

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Покупка билетов для проезда в пригородных электричках Ленинградского направления Октябрьской железной дороги по банковским карта вновь доступна пассажирам. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"Возможность оформления билетов по банковским картам восстановлена", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за технической неисправности канального оборудования оператора связи оплата проезда в кассах, билетных автоматах и у кассиров в пригородных поездах Ленинградского направления была возможна только за наличные. Оформление проездных документов через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", как убедился корреспондент ТАСС, было доступно только через систему быстрых платежей. 

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