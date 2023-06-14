Особо охраняемую природную территорию создадут в московском районе Молжаниновский

Площадь природного комплекса составляет 11,5 га

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения "Памятник природы "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский". Об этом в среду сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Площадь природного комплекса составляет 11,5 га. Территория представляет собой болотный комплекс, включающий водоемы, водотоки и топи. Водные объекты обладают высокой ценностью для регенерации кислорода, поддержания водного баланса и сохранения биологического разнообразия", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, обширный массив в центральной части памятника природы представляет собой типичное верховое болото, по краям открытого пространства встречаются фрагменты переходных болот. С западной и восточной сторон имеются густые заросли заболоченных ивняков.

"На территории памятника природы произрастают занесенные в Красную книгу Москвы растения: разные виды сфагнума, ирис аировидный, пушица многоколосковая. Выявлены места обитания редких для нашего города птиц, таких как речная крачка, сизая чайка, камышница и чомга. Также гнездятся желтоголовая трясогузка, речной сверчок, чечевица обыкновенная", - добавили в мэрии.

Придание статуса ООПТ должно позволить восстановить и сохранить природный комплекс Филинского верхового болота в районе Молжаниновский.

Всего с 2012 года по решению правительства Москвы было образовано 47 новых особо охраняемых природных территорий (включая новую ООПТ "Филинское верховое болото в районе Молжаниновский") общей площадью свыше 2,4 тыс. га. Общее количество ООПТ в Москве достигло 148 территорий, общая площадь - порядка 20 тыс. га.