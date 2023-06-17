Колледж Московского транспорта открывает новые программы обучения по техспециальностям

Более 70% обучения составят практические занятия

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Четыре новых направления открываются в колледже Московского транспорта в рамках сотрудничества с метрополитеном. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Колледж Московского транспорта и Московский метрополитен развивают сотрудничество в сфере подготовки квалифицированных кадров. В этом году открывается четыре новых направления обучения по востребованным техническим специальностям. Программы полностью адаптированы под запрос работодателя и соответствуют требованиям к сотрудникам современного метро. Более 70% обучения составят практические занятия", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в городе меняют систему профессиональной подготовки кадров. Расширяются возможности для поступления в колледжи, совершенствуется материально-техническая база, привлекаются опытные мастера с высокотехнологичных производств, делается упор на сотрудничество с крупнейшими работодателями города. Это позволяет обеспечивать тонкую настройку системы среднего профессионального образования под конкретные запросы предприятий и делать учебный процесс максимально практико-ориентированным.

Пример такого стратегического партнерства - подготовка специалистов для Московского метрополитена. С 2021 года уже 970 студентов устроились на работу в метро, были обновлены восемь образовательных программ, а 99 преподавателей колледжа прошли стажировку и повышение квалификации в Корпоративном университете Транспортного комплекса, уточнила заммэра.

"Уникальность программ - в сетевом формате обучения, то есть с использованием ресурсов нескольких организаций. Он позволяет проводить часть занятий на базе Московского метрополитена с привлечением действующих экспертов предприятия и преподавателей Корпоративного университета Транспортного комплекса. Начиная с первой недели обучения один день в неделю на территории работодателя студенты будут погружаться в производственные процессы и знакомиться с корпоративной культурой", - поясняется в материале.

Колледж Московского транспорта более 100 лет готовит специалистов для транспортной отрасли, в том числе для своего стратегического партнера - Московского метрополитена. По итогам 2021 и 2022 годов колледж вошел в рейтинг 100 лучших организаций среднего профессионального образования России. Его выпускники с успехом трудоустраиваются в крупнейшие транспортные организации города. В колледже работают порядка 200 высококвалифицированных преподавателей и мастеров производственного обучения. Педагоги регулярно повышают квалификацию, в том числе на стажировках в метрополитене.