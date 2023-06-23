Пожарное депо с учебно-тренировочной башней появится в московском поселке Северный

Общая площадь депо с тренировочной башней превышает 3,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Здание пожарного депо с учебно-тренировочной башней и спортивной площадкой появится в поселке Северный в Москве. Об этом сообщил в пятницу руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"В поселке Северный ведется строительство здания пожарного депо. В настоящее время производятся отделочные работы, благоустройство территории", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в департаменте, объект находится по адресу: Дмитровское шоссе, владение 163. Общая площадь депо с тренировочной башней превышает 3,5 тыс. кв. м. На первом этаже здания депо разместится гараж пожарных автомобилей на три машиноместа, мойка и ремонтный блок, а также диспетчерская группа. На втором и третьем этажах предусмотрены учебные и административные помещения, актовый зал, зоны отдыха квартирного типа.

"Пожарные расчеты дежурят сутками, людям необходим полноценный отдых в свободное от выездов время. Поэтому зона отдыха - это практически полноценная квартира со всеми удобствами", - отметил Загрутдинов.

Кроме того, на территории депо размещен четырехэтажный учебно-тренировочный снаряд "башня со скалодромом", полоса психологической подготовки спасателей (огневая полоса) и полоса препятствий, состоящая из комплекса снарядов. Здесь также оборудована зона воркаута и спортивная площадка.