Число контролеров в транспорте Москвы с начала года увеличилось на 10%

В июне они проверили почти 900 тыс. билетов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Количество контролеров в московском транспорте с начала 2023 года возросло на 10%. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Почти 900 тыс. - столько билетов проверили контролеры ГКУ "Организатор перевозок" в июне. Это на 36% больше, чем за тот же месяц 2022 года. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря увеличению числа контролеров в городском транспорте с начала года на 10%", - говорится в публикации.

Также в департаменте попросили пассажиров не забывать оплачивать проезд.

"Призываем пассажиров всегда прикладывать свои карты и проездные к валидатору - это гарантирует страховые выплаты при нештатной ситуации. Кроме того, так мы можем анализировать загруженность маршрутов и выпускать дополнительный транспорт на линии, обновлять подвижной состав и развивать пассажирские сервисы", - добавил Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.