Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве завершат к сентябрю

На объектах задействованы 2 тыс. работников

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход реставрации исторических зданий Дворца пионеров на Воробьевых горах и комплексного благоустройства прилегающей к нему территории, в том числе парка им. 40-летия ВЛКСМ. Работы планируется завершить к сентябрю.

"Работы очень много. <…> Очень быстро это делаем. Будут [во дворце] новые технические возможности, новая эстетика и новый вид. Инженерные коммуникации прогнили уже настолько, что мы бы тогда закрыли [объект] по "аварийке" (аварийным условиям - прим. ТАСС). Это вынужденная отчасти мера, мы долго приступали. Конечно, закрыть надолго эти корпуса Дворца пионеров было очень сложно - <…> настолько он востребован", - сказал Собянин в ходе общения с воспитанниками дворца.

Как заверили мэр и его заместитель Петр Бирюков, обновление объектов будет выполнено к новому учебному году, до 1 сентября все работы будут завершены. На объектах задействованы 2 тыс. работников. "Нужно было все запроектировать, законструировать, за несколько месяцев все это не только отремонтировать, но и отреставрировать", - резюмировал Собянин.