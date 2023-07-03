3 июля, 11:10

Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве завершат к сентябрю

На объектах задействованы 2 тыс. работников

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход реставрации исторических зданий Дворца пионеров на Воробьевых горах и комплексного благоустройства прилегающей к нему территории, в том числе парка им. 40-летия ВЛКСМ. Работы планируется завершить к сентябрю.

"Работы очень много. <…> Очень быстро это делаем. Будут [во дворце] новые технические возможности, новая эстетика и новый вид. Инженерные коммуникации прогнили уже настолько, что мы бы тогда закрыли [объект] по "аварийке" (аварийным условиям - прим. ТАСС). Это вынужденная отчасти мера, мы долго приступали. Конечно, закрыть надолго эти корпуса Дворца пионеров было очень сложно - <…> настолько он востребован", - сказал Собянин в ходе общения с воспитанниками дворца.

Как заверили мэр и его заместитель Петр Бирюков, обновление объектов будет выполнено к новому учебному году, до 1 сентября все работы будут завершены. На объектах задействованы 2 тыс. работников. "Нужно было все запроектировать, законструировать, за несколько месяцев все это не только отремонтировать, но и отреставрировать", - резюмировал Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичМосква
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