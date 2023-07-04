Ток-шоу "100 вопросов взрослому" пройдет на платформе детских технопарков Москвы

Эфир состоится 6 июля в 17:00, для участия необходимо зарегистрироваться

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Детские технопарки Москвы проведут серию онлайн-встреч детей и их родителей со знаменитыми деятелями страны на ток-шоу "100 вопросов взрослому". Гостем первого эфира 6 июля станет гендиректор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

"Мы запускаем серию онлайн-встреч с выдающимися деятелями нашей страны, на которых они будут делиться опытом с подрастающим поколением. Личный пример успешного взрослого поможет осознать собственную уникальность и убедиться в неограниченных человеческих возможностях", - приводятся слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Эфир состоится 6 июля в 17:00, для участия необходимо зарегистрироваться. Чтобы задать гостю вопросы, необходимо подписаться на группу "Детские технопарки Москвы | ВКонтакте" и прислать вопрос в сообщении. Модератор соберет и озвучит их. Авторы самых интересных вопросов получат призы от организаторов - экскурсию на киностудию, посещение мультимедийного центра "Союзмультпарк", а также сувениры от детских технопарков.

Детские технопарки Москвы - это площадки в каждом округе столицы, где учащиеся могут ознакомиться с различными современными направлениями науки и техники, например, промышленным дизайном, роботостроением, информационными технологиями, нанотехнологиями, авто- и авиаконструированием, космонавтикой. Технологическая экосистема создает среду для профориентации детей и подростков от 7 до 18 лет.