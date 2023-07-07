7 июля, 07:57

Ресторан "Кафе Пушкинъ" открылся после пожара

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Ресторан "Кафе Пушкинъ", в здании которого в четверг произошел пожар, открылся. Об этом ТАСС сообщили в кафе.

"Мы открыты, приходите. Можно и забронировать, и просто прийти. Сегодня на вечер пока еще свободных мест много", - сказали в ресторане.

Сообщение о пожаре в здании на Тверском бульваре в Москве, где находятся ресторан "Турандот" и кондитерская "Кафе Пушкинъ", поступило в МЧС в 18:35. На кровле происходило открытое горение, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Из "Кафе Пушкинъ" эвакуировали порядка 100 посетителей. Пострадавших нет. Здание является частью усадьбы Римского-Корсакова, построенной в XVIII веке. 

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