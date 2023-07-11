Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зеленограде введут в 2024 году

Готовность объекта оценивается в 20%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на улице Середниковской в столичном Зеленограде завершат в 2024 году. Об этом сообщил во вторник руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Продолжаем строительство спорткомплекса "Горизонт" в Зеленограде на улице Середниковской, з/у 5. Готовность объекта оценивается в 20%. На финальном этапе монолитные работы. Планируем завершить их до конца июля, после чего сможем начать установку витражного остекления, также строители выполняют устройство водостока и приступили к устройству внутренних инженерных систем. Завершить основные строительные работы на объекте планируем в следующем году", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба депстроя.

Как уточнили в департаменте, трехэтажный ФОК площадью около 4 тыс. кв. м будет включать зону большого бассейна на 8 дорожек, зону тренажерного зала около 200 кв. м, административные помещения и буфет. Пропускная способность объекта составит 1 050 человек в сутки.

"Предусмотрена парковка на 17 машино-мест. Архитектура спорткомплекса будет лаконичной, гармоничное сочетание цветового решения фасадов дополнит витражное остекление, что подчеркнет индивидуальный облик объекта", - заключили в пресс-службе департамента строительства.