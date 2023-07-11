В Москве компания выплатит около 190 тыс. рублей за некачественное оказание услуг

"ООО "Сириус Финанс" не выполнило принятые на себя обязательства в получении положительного решения банка, кроме того, юридические услуги были оказаны не в полном объеме

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Компания "Сириус Финанс" в Москве выплатит около 190 тыс. рублей за некачественное оказание финансово-юридических услуг. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве поступило обращение жителя о нарушениях со стороны фирмы ООО "Сириус Финанс".

"ООО "Сириус Финанс" не выполнило принятые на себя обязательства в получении положительного решения банка, кроме того, юридические услуги были оказаны не в полном объеме. <...> Суд расторг договор и взыскал с ООО "Сириус Финанс" в пользу потребителя уплаченные средства по договору в размере 60 тыс. рублей, компенсацию морального вреда - 5 тыс. рублей, неустойку - 60 тыс. рублей, судебные расходы - 20 тыс. рублей, штраф - 42,5 тыс. рублей, а всего - 187,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.