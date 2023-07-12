В парке "Фили" в Москве предприниматели смогут установить девять тележек с продуктами

Шесть из них предназначено для продажи мороженого и прохладительных напитков, еще три - кукурузы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Предприниматели смогут установить девять тележек с напитками и едой в парке "Фили" в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Предприниматели приглашаются к участию в городских торгах на право размещения в парке "Фили" девяти мобильных тележек для сезонной торговли. Шесть из них предназначено для продажи мороженого и прохладительных напитков, еще три - кукурузы. С победителями аукционов подпишут договоры на пять лет. Они смогут заниматься торговой деятельностью с мая по сентябрь", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Ивана Щербакова.

Отмечается, что нестационарные торговые объекты будут расположены на популярных пешеходных маршрутах: на главной аллее - у центрального входа и возле шахматного домика, рядом с главной сценой, напротив арт-объекта "Дерево желаний", а также в Суворовском парке и на Большой Филевской улице.