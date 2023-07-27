27 июля, 20:57

Эвакуаторы в Москве переместили более 1,4 тыс. автобусов и грузовиков с начала года

Соблюдать правила остановки и стоянки обязаны транспортные средства любой массы и размера

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Городские эвакуаторы переместили более 1,4 тыс. автобусов и грузовиков за нарушения правил остановки и стоянки в столице с начала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"С начала года эвакуаторы "Московского паркинга" переместили уже более 1,4 тыс. автобусов и грузовых автомобилей, припаркованных с нарушениями", - значится в сообщении со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Как подчеркнули в АМПП, соблюдать правила остановки и стоянки обязаны транспортные средства любой массы и размера - в особенности такие крупные как автобусы или грузовики. По решению сотрудников МАДИ или ГИБДД на спецстоянку отправляется любое транспортное средство, припаркованное с нарушениями.

"Неправильно припаркованный транспорт крупных габаритов увеличивает риск ДТП, потому что ограничивает обзор и мешает проезду. Для перемещения такой техники на спецстоянку используются большегрузные эвакуаторы "Московского паркинга". Помимо штрафов, владельцам-нарушителям необходимо будет оплатить и эвакуацию", - заключили в пресс-службе. 

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