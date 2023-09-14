В Москве 17 сентября пройдет Всероссийский день физики

Просветительское мероприятие призвано познакомить школьников с инженерными специальностями и вдохновить их на углубленное изучение предмета и участие в олимпиадах, рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московские школьники станут участниками Всероссийского дня физики, который пройдет 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"17 сентября в Москве пройдет Всероссийский день физики. Его участниками станут школьники 7-11-х классов, их родители и учителя профильных предметов. Регистрация открыта на сайте федерального проекта "Физика для всех". Планируется, что по всей стране в просветительском мероприятии примут участие более 15 тыс. школьников. Оно призвано познакомить с инженерными специальностями тех, кому лишь предстоит выбрать свой путь в мире науки и технологий, вдохновить школьников на углубленное изучение предмета и участие в олимпиадах", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что на мероприятии участников ждут обсуждение подготовки к ЕГЭ по физике и научно-популярные лекции от ведущих специалистов. Кроме того, в программе - интеллектуальные соревнования, участие в первом всероссийском физическом диктанте, видеоэкскурсии по инженерным и физическим "достопримечательностям" от коллайдера в Дубне до лаборатории с робособаками в Сколкове. Также старшеклассники посетят презентации вузовских программ.

Для учителей во время мероприятия пройдут лекции по методике преподавания физики. После прохождения образовательной программы каждый преподаватель получит бесплатный доступ к курсу повышения квалификации "Экспериментальный тур олимпиад по физике". День физики также пройдет онлайн. Участники смогут задать интересующие вопросы, присоединиться к интерактивным лекциям и виртуальным экскурсиям.

День физики организуют Центр педагогического мастерства столичного департамента образования и науки и Московский физико-технический институт. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта "Физика для всех", цель которого - популяризация изучения физики и естественных наук. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования России.