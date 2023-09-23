В Москве летом открылось более 100 новых выставок

Большая часть культурных событий, организованных городом, была бесплатной

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Столичные музеи и выставочные залы открыли более 100 новых экспозиций этим летом, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Летом столичные учреждения культуры провели тысячи познавательных и развлекательных мероприятий. Музеи и выставочные залы открыли больше 100 новых выставок. Горожан и туристов знакомили с культурными традициями России, ее историческими связями, произведениями классического и современного искусства, достижениями отечественных ученых. В парках проходили фестивали и концерты", - написал он.

Он отметил, что большая часть культурных событий, организованных городом, была бесплатной.