В Москве пройдет бесплатная конференция об аддитивных технологиях

Участники мероприятия обсудят вопросы подготовки специалистов и повышения компетенций промышленников в работе с технологиями 3D-производства

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Бесплатная конференция "Аддитивные технологии. Развитие отрасли: производство и кадры" пройдет в Москве 3 октября в рамках проекта "Московская техническая школа" (МТШ). Участники мероприятия обсудят вопросы подготовки специалистов и повышения компетенций промышленников в работе с технологиями 3D-производства, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Аддитивные технологии занимают важное место в промышленном секторе экономики. Благодаря им удается с высокой точностью и качеством создавать сложные трехмерные объекты, экономя время и ресурсы. Становление этого направления - очевидная потребность, необходимая для успешного развития сектора и повышения конкурентоспособности столичной продукции на рынке. Так, конференция "Аддитивные технологии. Развитие отрасли: производство и кадры" затронет вопросы подготовки специалистов и повышения компетенций промышленников в работе с технологиями 3D-производства", - привели в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Бесплатная конференция пройдет 3 октября в рамках проекта МТШ. Среди спикеров - представители департамента инвестиционной и промышленной политики столицы и МТШ. Перед гостями также выступят эксперты отрасли. Участники обсудят на конференции аддитивные технологии, новые форматы в образовании, роль теоретических знаний и практических навыков в развитии аддитивного мышления и передовые разработки в автомобилестроении, а также поделятся опытом в 3D-производствах.