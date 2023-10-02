В Москве искусственный интеллект за три года проанализировал 1 млн маммограмм

Частичная автоматизация скрининга помогает справляться с объемом исследований быстро и качественно, но окончательное решение остается за врачом, приводятся на портале мэра Москвы слова замруководителя департамента здравоохранения Ильи Тырова

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Искусственный интеллект проанализировал 1 млн маммографических исследований, проведенных в московских учреждениях здравоохранения. Нейросети внедряют в работу столичных клиник с 2020 года, сообщается на портале мэра Москвы.

"Маммография - вид исследований, в котором искусственный интеллект стал незаменимым помощником врача. В московских учреждениях с 2020 года искусственный интеллект обработал один миллион маммограмм. Скрининговое обследование женщин предполагает большой поток исследований, которые описывает врач-рентгенолог. Частичная автоматизация этого процесса помогает справляться с объемом быстро и качественно, но окончательное решение остается за врачом", - приводятся в сообщении слова замруководителя департамента здравоохранения Москвы Ильи Тырова.

По данным ученых, сервисы искусственного интеллекта сокращают время описания маммографических исследований более чем в восемь раз, а их диагностическая точность сопоставима с уровнем врача-рентгенолога.

На портале говорится, что с начала 2023 года искусственным интеллектом в рамках эксперимента проанализировано уже более 190 тыс. маммограмм, полученных в ходе диагностических исследований. В арсенале врачей-рентгенологов четыре сервиса искусственного интеллекта по анализу маммографических исследований.