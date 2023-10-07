В столичном районе Нагатино-Садовники построят дом по реновации

Как сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, в корпусах запроектировано 176 однокомнатных, 63 двухкомнатные и 30 трехкомнатных квартир

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дом на 269 квартир планируют построить в районе Нагатино-Садовники на юге Москвы в рамках реализации программы по реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Эксперты согласовали проект строительства дома на 269 квартир по программе реновации в районе Нагатино-Садовники на юге столицы. Его возведут на Каширском шоссе (владение 9, корпус 2). Новостройка будет состоять из двух корпусов. Оборудуют также встроенно-пристроенную подземную автостоянку", - говорится в сообщении.

Как добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, в корпусах запроектировано 176 однокомнатных, 63 двухкомнатные и 30 трехкомнатных квартир. Все они будут с улучшенной отделкой: с розетками и выключателями, осветительными приборами, кухонным оборудованием и сантехникой. Некоторые квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.

В нежилой части здания разместятся помещения общественного назначения. Там смогут открыться магазины и предприятия сферы услуг. Придомовую территорию обустроят: оборудуют проезды, тротуары, площадки для детских игр, спортивного отдыха и досуга, установят малые архитектурные формы и выполнят комплексное озеленение.