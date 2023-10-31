В столичном Троицке демонтировали долгострой

Территорию объекта привели в порядок

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Объект незавершенного строительства - очистные сооружения ливнестока - демонтировали в микрорайоне "В" столичного Троицка. Территорию объекта привели в порядок, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Строительство этого федерального объекта было начато в 90-е годы и остановлено на этапе частичного монтажа сбросного коллектора, отстойников и разделительной камеры. Консервация объекта не проводилась, ограждение отсутствовало, что создавало угрозу безопасности здоровью и жизни людей", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Как уточнили в ведомстве, для завершения строительства или демонтажа и для рассмотрения на оперативной группе в стройкомплексе правительства Москвы сооружения были включены в перечень объектов незавершенного строительства. Затем было установлено, что земельный участок под объектом является территорией неразграниченной собственности, а результаты обследования конструкций показали неудовлетворительное состояние объекта. После чего коллегиально было принято решение о его демонтаже силами городских структур.

Всего с начала 2011 года оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства в Москве были решены вопросы по 655 объектам, из них 189 объектов введены в эксплуатацию, возобновлена работа на 264 объектах, на 202 площадках - демонтированы конструкции, территории приведены в порядок и благоустроены, заключили в ДГП.