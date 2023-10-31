В Москве на Заречной улице появится новое культурно-деловое пространство

Ввод в эксплуатацию новой локации запланирован на первое полугодие 2025 года

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Прогулочная зона протяженностью 557 м и культурно-деловое пространство под открытым небом появятся на участке Дорогомиловской набережной к 2025 году в районе Филевский парк. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новая площадка станет частью делового центра, который строится на Заречной улице. Акцентным элементом новой городской локации станет лестница-амфитеатр со стеклянными "крыльями" по бокам и сходом к марине (гавани для маломерных судов - прим. ТАСС), оборудованная для отдыха и работы на свежем воздухе. Отсюда горожане смогут отправиться на прогулку по обновленному маршруту вдоль причала или за несколько минут дойти до пешеходного моста, ведущего к башням "Москва-Сити", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра добавил, что ввод в эксплуатацию новой локации запланирован на первое полугодие 2025 года. Деловой центр компании Forma строится по адресу ул. Заречная, владение 2/1. Общая площадь 17-этажного здания составит 43 тыс. кв. м, офисная - 26 тыс. кв. м, подземный паркинг рассчитан на 250 машино-мест. Архитектурная концепция бизнес-центра разработана московским бюро WALL.

Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов отметил, что концепция новой площадки предполагает, что открытый графитово-черный стилобат делового комплекса станет видовым амфитеатром с зарядками для гаджетов и усиленным Wi-Fi, доступным для посещения всем горожанам. "Связь лаунж-зоны с набережной обеспечит пешеходная площадь с наземной подсветкой, вокруг которой появится благоустроенный сквер. На первом этаже делового комплекса откроются рестораны, кафе и магазины. Также предусмотрены парковки для электросамокатов и велосипедов, зарядные станции для электромобилей", - уточнил он.

Общественная площадь на территории делового центра PORTA workplace станет концептуальным дополнением городского проекта реконструкции набережной, а также точкой начала прогулочного маршрута от Западного порта к нескольким причалам речного транспорта.

"Новый пешеходный мост, который будет построен рядом с бизнес-центром, объединит локацию с деловым комплексом "Москва-Сити". За несколько минут от здания офисного центра также можно будет добраться до станции метро "Фили" и одноименной станции МЦД", - заключил Кузнецов.