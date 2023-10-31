Более 1,6 млн кв. м недвижимости сдали в эксплуатацию в Новой Москве с начала года

Помимо жилья, в округе активно развивается социальная инфраструктура

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сто пять капитальных объектов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы получили разрешения на ввод в эксплуатацию с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая площадь недвижимости, сданной в ТиНАО, составила более 1,6 млн кв. м. Порядка 67% этого объема - 1 млн кв. м этого - приходится на жилье. За девять месяцев текущего года в новых кварталах возведено 33 дома. Один из них, состоящий из четырех корпусов, построен в районе деревни Ватутинки по программе реновации", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что помимо жилья, в округе активно развивается социальная инфраструктура. С начала года здесь ввели 14 детских садов, которые смогут принять в общей сложности более 3,1 тыс. воспитанников. Также сданы 10 школ, суммарно рассчитанных на 8,2 тыс. учеников.

"В многопрофильном медицинском центре на территории поселка Коммунарка открылся новый детский стационар на 180 коек. В Вороновском достроен первый в России роботизированный архивный комплекс Главархива", - добавил Бочкарев.

Как отметили в мэрии, застройщики активно инициируют новые проекты строительства в Новой Москве, по итогам трех кварталов разрешительные документы были оформлены на возведение в ТиНАО 92 объектов общей площадью 2,3 млн кв. м. Среди стартовавших строек - 33 жилых дома и сопутствующая инфраструктура, в том числе 13 образовательных учреждений, три лечебно-оздоровительных, два спортивных и восемь коммунально-складских.

"Школа на 1,1 тыс. мест и детский сад на 300 человек появятся в Сосенском поселении на улице Александры Монаховой. В Столбово откроется взрослая поликлиника на 475 посещений в смену, а в деревне Николо-Хованское построят складской комплекс для хранения товаров народного потребления", - подытожил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Нарушения на стройках

По его словам, с начала года под надзором комитета находилось 347 объектов капитального строительства на территории ТиНАО. Их общая площадь составила 10,5 млн. кв. м. За девять месяцев инспекторы провели 588 проверок, к 243 из них привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые выполнили почти 2,3 тыс. исследований для оценки качества работ и используемых материалов.

"Чаще всего нарушения устанавливаются при оценке качества строительных работ, измерении уровня шума на площадке и проверке исполнения требований охраны труда. По итогам контрольно-надзорных мероприятий в период с января по сентябрь 2023 года было оформлено 1 448 протоколов об административных правонарушениях в области строительства. За устранением каждого установлен строгий контроль. Общая сумма штрафов составила 134,4 млн рублей", - резюмировал глава Мосгосстройнадзора.

Кроме того, в целях предотвращения нарушений сотрудники ведомства провели более 1,1 тыс. профилактических мероприятий. Инспекторы выдали участникам строительства 513 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, провели 534 консультации и организовали 75 профилактических визитов.