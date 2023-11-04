В Москве упростят порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт

Теперь для получения услуги заявителям больше не нужно будет предоставлять копии трудовой книжки, документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил упростить порядок получения льгот по оплате взносов на капремонт для отдельных категорий граждан.

"Правительство Москвы приняло решение об упрощении порядка предоставления льгот по оплате взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что благодаря принятому решению снизится административная нагрузка на заявителей. Теперь для получения услуги заявителям больше не нужно будет предоставлять копии трудовой книжки, документов, подтверждающих право собственности на жилое помещение. Необходимые для назначения льготы документы столичный департамент труда и соцзащиты и Городской центр жилищных субсидий будут получать в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Действие постановления распространяется на предоставление следующих льгот: освобождение от оплаты взносов на капремонт одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений (квартир) в возрасте старше 80 лет, либо собственников жилых помещений в возрасте старше 80 лет и проживающих в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров и инвалидов I и (или) II групп, предоставление льготы 50% по оплате взносов на капитальный ремонт тем же категориям москвичей, достигшим возраста 70 лет.