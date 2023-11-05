В ТиНАО построили более 20 объектов образования с начала года

К 2035 году планируется построить порядка 320 детских садов и 170 школ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Строительство 10 школ и 14 детских садов завершили в Троицком и Новомосковском административных округах столицы с начала текущего года. Всего после присоединения этих территорий к Москве здесь возвели более 120 объектов образования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С начала года построили в ТиНАО 10 школ и 14 детских садов. Сейчас еще заканчиваем в Десеновском поселении в микрорайоне "Десна" детский сад на 350 малышей, а в Коммунарке около площади Туве Янссон - для 220 ребят. В планах - возвести образовательное учреждение на Школьной улице в поселении Роговском и колледж в Коммунарке. Часть объектов - школа и три детских сада - построены в рамках программы создания мест приложения труда", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что к 2035 году планируется построить порядка 320 детских садов и 170 школ.

Он подчеркнул, что в ТиНАО особое внимание уделяется также строительству объектов здравоохранения и спорткомплексов. "Так, например, в поселении Московский появится детско-взрослая поликлиника. Бассейн на территории санатория "Ерино" уже делаем. Еще запланировали возвести спорткомплекс с плей-хабом на улице Уточкина в Рязановском поселении. За 11 лет в ТиНАО построим 125 объектов здравоохранения и порядка 100 культурно-досуговых объектов", - рассказал Собянин.