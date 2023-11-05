На севере Москвы реорганизуют три участка по программе комплексного развития территорий

На площади свыше 4 га планируется построить более 40 тыс. кв. м недвижимости

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Столичные власти приняли решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий (КРТ) трех участков в районе Восточное Дегунино. На площади свыше 4 га планируется построить более 40 тыс. кв. м недвижимости, сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"Три участка в Восточном Дегунине общей площадью 4,2 га входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется построить около 43 тыс. кв. м различной недвижимости. Объем инвестиций в развитие участков может составить свыше 3,5 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 80 млн рублей. По итогам реализации проекта в районе появится 250 новых рабочих мест", - привели в материале слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе добавили, что участки расположены станции "Бескудниково", "Дегунино" и "Лианозово" МЦД-2, а также станция метро "Верхние Лихоборы".

"Вместо складов и других устаревших объектов здесь появится коммунальная база ГБУ "Жилищник". Кроме того, предусмотрено строительство 32 тыс. кв. м современного жилья. Участки благоустроят и озеленят", - процитиравали в тексте министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.

В материале отметили, что в рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.