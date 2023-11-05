В Москве сроки строительных работ с помощью цифровизации сократились на 20%

В работе применяются исключительно российские технологии, доказавшие свою эффективность

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Цифровизация в Москве поспособствовала сокращению на 20% сроков строительных работ и на 10% снизила их стоимость, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Благодаря цифровизации Москва на 20% сократила сроки строительных работ и на 10% - их стоимость. Кроме того, в пять-шесть раз выросла скорость согласования и подписания документов", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что цифровые решения активно применяются в возведении жилья, социальных и спортивных объектов. "В ближайшие пять лет мы рассчитываем существенно увеличить объем строительства по реновации", - подчеркнул Собянин.

По его словам, в работе применяются исключительно российские технологии, доказавшие свою эффективность.