24 ноября, 16:09

В Москве откроются 4 тыс. площадок для зимних развлечений

Как сообщил мэр Сергей Собянин, зимний сезон в парках и на природных территориях города открыт

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Зимой москвичей и гостей города будут ждать более 4 тыс. адресов зимних развлечений, в их числе катки, снежные и деревянные горки, лыжные и горнолыжные трассы. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Катки, лыжные трассы, горки и снежные городки - какие развлечения ждут москвичей на свежем воздухе. Самое время достать с балкона лыжи и санки, наточить коньки и отправиться в парк. Этой зимой москвичей и гостей города будут ждать более 4 тыс. адресов зимних развлечений: катки, снежные и деревянные горки, лыжные и горнолыжные трассы и многое-многое другое", - написал мэр.

Он уточнил, что зимний сезон в парках и на природных территориях Москвы открыт. "24 ноября начали работать катки с искусственным покрытием. Чем холоднее будет и больше выпадет снега, тем разнообразнее станут активности на свежем воздухе", - добавил Собянин.

По его словам, парки и природные территории столицы - традиционные центры городского зимнего отдыха. "Когда будет морозно и снежно, откроют 45 катков с искусственным и натуральным льдом, 82 лыжные трассы, 21 горку для катания на тюбингах и ледянках", - отметил мэр.

Собянин также сообщил, что в этом году "Каток культуры и отдыха" в Парке Горького по праву будет считаться крупнейшей ледовой площадкой столицы, его площадь составила более 22 тыс. кв. м. "Появилась ледовая аллея на Пушкинской набережной, ее длина - 300 м, ширина - 20 м, с обеих сторон открыты новые павильоны проката. Напрокат можно взять коньки от 25-го до 48-го размера", - заключил он. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичМосква
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