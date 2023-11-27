27 ноября, 07:34

В юго-западе Москвы выставили на торги более 120 машиномест

Их стоимость определится в ходе открытых онлайн-аукционов, которые пройдут с 14 декабря по 29 января

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы на городские торги по продаже выставили более 120 машиномест в многоуровневом паркинге на Изюмской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Всего доступно 121 парковочное место площадью от 14 до 19 квадратных метров. Их стоимость определится в ходе открытых онлайн-аукционов, которые пройдут с 14 декабря по 29 января, в зависимости от выбранного лота. К участию приглашаются все желающие", - сказал глава департамента Иван Щербаков.

Отмечается, что паркинг находится по адресу: Изюмская улица, дом 63. Он расположен в жилом микрорайоне, что позволяет автовладельцам приобретать машиноместа недалеко от дома. Рядом есть автомойки, пункты техосмотра и шиномонтажа, магазины запчастей и сопутствующих товаров.

Заявочные кампании завершатся в период с 11 декабря 2023 года по 25 января 2024 года. Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. 

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