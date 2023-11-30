В Москве начали проводить противоаварийные работы в главном доме усадьбы Михайловское

Усадьба находится в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа столицы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты приступили к противоаварийным работам в главном доме усадьбы Михайловское. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследия).

"В 2012 году, на момент передачи Москве, усадьба Михайловское уже нуждалась в качественной реставрации. Стены, полы и кровля главного дома пришли в аварийное состояние. При этом собственник долгое время к работам не приступал. Но благодаря решению суда мы смогли добиться реставрации двух часовен, а теперь настала очередь главного дома. Специалисты приступили к противоаварийным работам, которые проходят под контролем департамента культурного наследия, и мы будем добиваться, чтобы здесь началась полноценная реставрация", - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что усадьба находится в поселке Шишкин Лес поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа Москвы. Главный дом обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Здание, построенное в XVIII веке в стиле раннего классицизма, является центром архитектурно-паркового ансамбля. В разное время Михайловским владели известные дворянские семьи - Кречетниковы, Засецкие и Шереметевы.

"Специалисты установят рамы под несущие конструкции, устранят протечки, разберут сильно поврежденные участки полов первого этажа, обработают специальным раствором деревянные конструкции. В будущем будет разработан проект по консервации и реставрации белокаменной лестницы и мостиков у фасада главного дома", - уточнили в департаменте.