В Москве утвердили новый этап строительства дорог в Рублево-Архангельском

Общая протяженность дорог составит чуть менее 1 км

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Развитие улично-дорожной сети продолжается на территории жилой застройки в Рублево-Архангельском, согласован еще один проект. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта "Улично-дорожная сеть территории Рублево-Архангельское. Третья очередь строительства. 3.3 Этап" по адресу: район Кунцево, Западный административный округ города Москвы", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой приводит пресс-служба ведомства, в рамках очередного этапа, согласованного экспертами Мосгосэкспертизы, предусматривается строительство участков двух проездов, включая съезды на прилегающие территории и парковки. Общая протяженность дорог составит чуть менее 1 км. Для пешеходов и велосипедистов будут созданы специальные дорожки и тротуары.

"В рамках мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения запланирована установка гранитных пандусов в местах наземных пешеходных переходов и на сопряжениях тротуаров с въездами на прилегающую территорию, укладка наземных тактильных указателей и прочие работы. Помимо этого, предполагается создание необходимой инфраструктуры для общественного транспорта - остановок с павильонами ожидания. Также в рамках утвержденного перечня работ будет сформирована система наружного освещения", - заключили в комитете.