Собянин сообщил, что в Москве обновили 40 театров за 10 лет

Мэр также отметил, что продолжаются работы в Театре Сатиры на Триумфальной площади, капитальный ремонт его фасада и купола выполнен на 80%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Обновление 40 театров провели в столице за последние 10 лет, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве за последние 10 лет обновили 40 театров. Среди них Театр Эстрады, музыкальный театр "Геликон-опера", Театр на Малой Бронной, "Ведогонь-театр", Театр на Трубной", - написал он.

Мэр отметил, что сегодня продолжаются работы в Театре Сатиры на Триумфальной площади, капитальный ремонт его фасада и купола выполнен на 80%. Кроме того, специалисты приводят в порядок Театр Олега Табакова на улице Чаплыгина. Завершить его ремонт и реставрацию планируется в следующем году. Также на 2024 год намечено окончание работ в Центре театра и кино на Поварской и здании ГБУК города Москвы "Хор солистов".

"К 2030 году планируем завершить обновление всех нуждающихся в этом московских театров. Например, будут отремонтированы "Уголок дедушки Дурова", Театр имени М. Н. Ермоловой и Театр "Эрмитаж", - добавил Собянин.