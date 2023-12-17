Собянин: в Москве по льготной ставке предоставили участки 25 инвесторам

Как сообщил мэр столицы, благодаря реализации проектов в городе будет создано около 10 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Земельные участки для возведения своих производств по ставке один рубль в год получили в Москве 25 инвесторов. Благодаря реализации проектов в городе будет создано около 10 тыс. рабочих мест, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Земельный участок под строительство производства по ставке один рубль в год получил уже 25-й инвестор. Почти 0,5 га в Отрадном выделили компании, которая шьет форменную и гражданскую одежду. В новое производство вложат около 850 млн рублей. На предприятии будут работать 500 человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что в Москве земельные участки по льготной ставке и без торгов предоставляются в рамках реализации масштабных инвестпроектов с марта прошлого года.

"В течение пяти лет в столице появится свыше 590 тыс. кв. м новых предприятий, выпускающих важную для экономики города продукцию. Например, готовые модули квартир, изделия из дерева, промышленное оборудование, одежду и косметику", - отметил Собянин.

По словам мэра, в результате реализации инвестпроектов в Москве будет создано около 10 тыс. рабочих мест.