В Москве по программе создания мест приложения труда построят четыре новых объекта

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, программа дает инвесторам получить льготы, а городу - сбалансированную застройку

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Логистический парк, торговый центр и два офисных комплекса построят в Москве по программе создания мест приложения труда. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Инвесторы построят в Москве торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса. Проекты будут реализованы в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Одобрили планы строительства", - написал мэр.

Он уточнил, что логистический парк возведут в Молжаниновском районе на Ленинградском шоссе. Там будут работать порядка 150 человек. Офисные комплексы планируется разместить в районах Обручевский и Нагатинский Затон. В них будет создано больше 1,4 тыс. рабочих мест. Торговый центр построят в районе Богородское, там смогут работать свыше 870 человек.

"Программа дает возможность получить: инвесторам, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, - льготы; городу - сбалансированную застройку; горожанам - работу у дома", - резюмировал Собянин.