В Москве благоустроили территории возле станции МЦД-4 Переделкино

Как сообщил заммэра столицы Петр Бирюков, в зону работ вошли улицы Лукинская и Лазенки, Чоботовская аллея, участок парка возле реки Сетунь около южного вестибюля станции

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Специалисты завершили благоустройство территории возле станции МЦД-4 Переделкино, которая была открыта в сентябре прошлого года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Главной задачей проекта было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, создание к ней удобных маршрутов, обустройство пешеходных переходов и парковок. В зону работ вошли улицы Лукинская и Лазенки, Чоботовская аллея, участок парка возле реки Сетунь около южного вестибюля станции", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Уточняется, что в рамках работ воздушные линии были убраны в кабельную канализацию протяженностью более 6 км, обновлено более 19,9 тыс. кв. м покрытия проезжей части, приведены в порядок тротуары и оборудованы новые - теперь общая площадь пешеходной зоны составляет свыше 14,5 тыс. кв. м. Кроме того, специалисты обустроили парковочные карманы и плоскостную парковку на 700 машино-мест возле северного вестибюля, поставили пять современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью, привели в порядок участок парка возле реки Сетунь: в прибрежной зоне сделали настилы и пандус, две детские площадки и зоны отдыха с качелями.