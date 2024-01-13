В Москве продлили срок подачи заявок на участие в торгах по обновлению бывших промзон

Благодаря редевелопменту в районах Крюково и Северное Медведково будет создано около 17 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Власти Москвы продлили сроки подачи заявок для участия в аукционах на право заключения договоров о комплексном развитии участков бывших промзон "Медведково" и "Малино". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Окончание приема заявок на право реорганизации участков бывшей промзоны "Медведково" назначено на 22 февраля, а участка бывшей промзоны "Малино" - на 29 февраля. В рамках двух проектов комплексного развития территорий победители аукционов смогут построить свыше 1 млн кв. м недвижимости. Инвестиции оцениваются более чем в 173 млрд рублей. Благодаря редевелопменту в районах Крюково и Северное Медведково будет создано около 17 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что начальная цена договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Малино" составляет 89,73 млн рублей, а участков бывшей промзоны "Медведково" - 336,37 млн рублей.

"В рамках редевелопмента участков на месте устаревших объектов будут созданы новые многофункциональные кварталы со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. Так, проектами запланировано строительство около 420 тыс. кв. м жилья, из них примерно 42 тыс. кв. м для целей программы реновации. Также предусмотрено возведение свыше 206 тыс. кв. м высокотехнологичных производств и более 426 тыс. кв. м общественно-деловой и социальной недвижимости, в том числе детских садов для 400 воспитанников, школ для 1,1 тыс. учащихся, физкультурно-оздоровительных комплексов, технопарков, торговых и офисных центров, кафе, ресторанов и отделений банков", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.