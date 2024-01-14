В Басманном районе Москвы реорганизуют три неэффективно используемые территории

Всего в городе на разных стадиях реализации находится 188 проектов программы комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тыс. га

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о реорганизации трех неэффективно используемых территорий в центре столицы общей площадью более 6 га. Редевелопментом займется назначенный городом оператор, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Городом принято решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков на улицах Бакунинской и Большой Почтовой общей площадью свыше 6 га. В течение семи лет назначенный городом оператор возведет здесь около 235 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 70 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект может составить около 243 млн рублей. По итогам реализации проекта будет создано 650 рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономического комплекса правительства Москвы.

Участки в Басманном районе находятся по адресам: улица Бакунинская, владения 74-76 и улица Большая Почтовая, владения 34-40. Транспортную доступность обеспечивают расположенные рядом станции метро "Бауманская" и "Электрозаводская", а также Третье транспортное кольцо.

"Реализация проекта направлена на создание современного жилого района с сопутствующей инфраструктурой. Определенный городом оператор сможет построить вместо устаревших зданий более 211 тыс. кв. м жилья и свыше 23 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов, включая детский сад для 200 воспитанников и школу для 600 учащихся. На первых этажах жилых домов могут быть размещены магазины, кафе и рестораны, отделения банков, спортзалы, пункты бытового обслуживания и другие объекты", - пояснил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Всего в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов программы комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тыс. га. В рамках программы создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура.