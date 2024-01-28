Собянин: продажа зеленых облигаций позволила закупить для Москвы 51 электробус

Мэр столицы уточнил, что доход по облигациям - 8,5% годовых - выплачивается ежеквартально

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Москва приобрела 51 электробус на средства от продажи зеленых облигаций. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"На средства, вырученные от продажи зеленых облигаций для населения, приобрели 51 электробус. В прошлом году впервые были выпущены зеленые облигации для граждан на 2 млрд рублей. Их покупка позволяет инвестировать в городской экологический проект без риска потерять свои деньги. Выпуск был полностью раскуплен за пять недель", - написал мэр.

Он уточнил, что доход по облигациям - 8,5% годовых - выплачивается ежеквартально. Срок обращения ценных бумаг составляет два года. При этом предъявить их для выкупа можно и до истечения назначенного срока по стоимости приобретения.

"Всего инвесторами стали граждане из 73 регионов России, из них 70% - жители Москвы и Московской области", - заключил Собянин.