В Кленовском поселении в Новой Москве построили культурно-досуговый центр

Его создали за счет средств, включенных в Адресную инвестиционную программу города

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Строительство культурно-досугового центра завершилось в Кленовском поселении Троицкого административного округа столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Центр общей площадью более 3 тыс. кв. м станет точкой притяжения для ряда населенных пунктов Новой Москвы, расположенных с внешней стороны ЦКАД. Также благодаря ему на территории появятся новые рабочие места", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что центр возведен за счет средств, включенных в Адресную инвестиционную программу города.

Как отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в современном двухэтажном здании культурного центра размещены зрительный зал со складами декораций и реквизита, костюмерные, артистические, студия раннего развития, библиотека и буфет. "В учреждении обустроили клубную зону с залами хореографии и балета, студию изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, классы вокала, информационных технологий, швейной и столярной мастерскими, театральную гостиную", - добавил он.

Глава департамента также отметил, что ранее на территории Новой Москвы был открыт крупный культурный центр "Киевский" в поселке с одноименным названием. В процессе строительства на данный момент находятся современные культурные комплексы в Воскресенском и Щаповском поселениях, в Троицке. В следующем году откроют школу искусств в городе Московском и культурно-досуговый центр в Михайлово-Ярцевском поселении.

Всего к 2035 году в ТиНАО планируется построить порядка 100 культурно-досуговых объектов.