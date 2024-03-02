На юге Москвы планируют построить спорткластер в рамках комплексного развития территорий

Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 11,2 млрд рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Спортивный кластер планируют построить на юге Москвы по программе комплексного развития территорий на участке площадью 6,61 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Неэффективно используемый участок в Шипиловском проезде площадью 6,61 га подлежит реорганизации по программе комплексного развития территорий. Здесь планируется создать спортивный кластер. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 11,2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 656 млн рублей. В результате в районах Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное будет создано не менее 1,8 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что территория расположена недалеко от станции метро "Орехово". Провести редевелопмент участка смогут правообладатели, оператор КРТ или инвестор, определенный по результатам торгов.

"Реализация проекта позволит создать уникальный спортивный кластер, который станет новой точкой притяжения жителей юга столицы. На площади свыше 55 тыс. кв. м разместят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, каток и объекты фитнеса. Также выполнят все необходимые работы по благоустройству территории и обустройству улично-дорожной сети", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.