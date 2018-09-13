Картины Георгия Нисского из 25 музеев покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ретроспективная выставка "Нисский. Горизонт" открывается в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) в Москве в пятницу. В экспозицию вошли произведения советского живописца Георгия Нисского из 25 музеев и пяти частных собраний, сообщила ТАСС арт-директор ИРРИ, куратор выставки Надежда Степанова.

Как появилась идея

Куратор рассказала, что идея выставки зародилась еще в 2014 году, когда в собрании ИРРИ оказалась картина Нисского "Над снегами". При стартовой цене около $838 тыс. -1,2 млн работа художника ушла с молотка на аукционе Sotheby"s за $2,5 млн. Это стало рекордным результатом для советской реалистической живописи.

"Как только у нас появилась эта картина, у меня зародилась эта идея, что нужно показать не только Нисского, но и тех людей, которые на него повлияли, и тех людей, на кого повлиял он. Потому что это очень живой художник, это не такое застывшее наследие, а действительно трансформация реалистического искусства как она есть", - поделилась Степанова.

Она добавила, что работа над выставкой началась в апреле прошлого года и экспозиция была создана за короткие сроки. "Мы собрали работы из 25 музеев и пяти частных коллекций. Вместе с Нисским мы показываем и Аркадия Рылова, и Александра Дейнеку, и Альбера Марке. В качестве последователей -Таира Салахова, Павла Отдельнова. Плюс к этому показываем замечательные работы авангардиста Игоря Вулоха, которого Нисский взял в свое время под свое крыло, и его, наверное, можно считать единственным его учеником. Нисский не преподавал, они просто жили в одной мастерской, и Вулох как-то впитывал, перерабатывал те творческие идеи, которые пропагандировал Нисский", - рассказала собеседница агентства.

В шаге от модернизма

"Если вы пройдете по выставке, вы поймете, что эти работы могли бы быть написаны сегодня. И как, пишут искусствоведы все активнее и активнее, он действительно остановился в одном шаге от модернизма. Это очень интересная тонкая грань, которую, надеюсь, мы хорошо показали на этой выставке", - сказала Степанова.

Она добавила, что у Нисского есть чему поучиться - "работе с композицией, как он удаляет лишние детали с работ, оставляет безупречные свет и цвет. Насколько просто у него построены работы, но какое мощное впечатление производят при этом".

Душа "русского Монмартра"

Куратор отметила, что отдельный зал на выставке посвящен жизни Нисского. "У него был замечательный характер. Его интересовали спорт, поиск нового адреналина и занятия живописью и графикой", - рассказала Степанова. Несмотря на то, что Нисский нередко участвовал в соревнованиях, награды его не интересовали.

"Он был душой Верхней Масловки, которую считают таким нашим "русским Монмартром. Он был таким действительно лихим, абсолютно свободным человеком", - отметила куратор и добавила, что выставка продлится до 27 января 2019 года.

На выставке представлены произведения из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Астраханской государственной картинной галереи имени П. М. Догадина, Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова, Вологодской областной картинной галереи, Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского, Тульского областного художественного музея и других собраний.

Также в экспозицию входит большое количество документальных материалов. Почти все они будут представлены впервые, в том числе и специалистам, отметили в ИРРИ.