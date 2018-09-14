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Днем в Московском регионе ожидается до 21 градуса

Ночью температура опустится до минус 2 градусов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Температура в Московском регионе не превысит в пятницу 21 градус. Ночью в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет от 19 до 21 градуса. "Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении. В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до 6-8 градусов, в центре города будет колебаться в пределах 11-13 градусов.

В Подмосковье днем будет от 16 до 21 градуса тепла, ночью температура опустится до 3-8 градусов, а в некоторых районах ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Днем ожидается прохладный ветер северо-западного и северного направлений скоростью до 7 м/c. Ночью синоптики прогнозируют ветер переменных направлений 2-7 м/с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 751 мм ртутного столба.

14 сентября сохранится "желтый" уровень опасности из-за высокой пожароопасности.

Теги
Россия
Источник: в Новой Москве из частного интерната из-за пожара эвакуированы 30 детей
Сообщается об отсутствии пострадавших
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