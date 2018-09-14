"Канал имени Москвы" отказался от запуска электросудна из-за его дороговизны

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ФГБУ "Канал имени Москвы" отказалось от проекта по запуска судна на электрическом ходу из-за экономической нецелесообразности. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

В марте текущего года ФГБУ "Канал имени Москвы" заявил о планах запуска в 2019 году первого в России судна на электрическом ходу.

"Мы просчитывали различные экономические модели, но ситуация такова, что даже при учете бесплатности электроэнергии для "Канала имени Москвы" стоимость электрического судна неконкурентноспособна со стоимостью современных дизельных. Стоимость современного дизельного судна - порядка 50 млн рублей, а стоимость электросудна переваливает за 180 млн рублей, из них двигательная установка - это фактически 160 млн рублей. Мы отказываемся [от проекта] на сегодняшний день", - сказал он.

Елянюшкин отметил, что при оценке проекта учитывался мировой опыт по запуску электросудов. "Мировая практика показывает, что это работа на будущее, и у многих компаний это пока имиджевый проект. Мы даже ездили в Голландию, смотрели суда и увидели, что экономической целесообразности нет", - сказал руководитель компании.

ФГБУ "Канал имени Москвы" является воднотранспортным и водохозяйственный комплексом, который выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах РФ и включает в себя 50 судоходных артерий, в том числе "Канал имени Москвы", реки Волга, Москва, Ока, Молога, Созь, Клязьма, озеро Селигер.