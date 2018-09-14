Власти Москвы решат проблему с нехваткой парковок около фабрики "Рот Фронт"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выделят 40 новых парковочных мест около кондитерской фабрики "Рот Фронт", где ранее владельцы большегрузов испытывали трудности из-за нехватки машино-мест и вынуждены были парковаться прямо на проезжей части, создавая помехи для других участников дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сотрудники фабрики "Рот Фронт" ежедневно сталкивались с проблемой отсутствия мест для разгрузки-погрузки: они были вынуждены останавливаться на проезжей части, в связи с этим местные жители выезжали на встречную полосу, чтобы объезжать грузовики. Совсем скоро проблема будет решена: новые парковочные места будут организованы как для жителей, так и для грузового транспорта сотрудников фабрики "Рот Фронт", сказали в пресс-службе.

В ЦОДД отметили, что в октябре вблизи фабрики в 3-м, 4-м, 5-м и 6-м Монетчиковском переулках, а также во 2-м Новокузнецком переулках появится в общей сложности 40 парковок и мест для разгрузки и погрузки грузового транспорта.

Чтобы сделать дополнительные места, с 3 октября на нескольких улицах будет изменена схема движения. Одностороннее движение будет введено по 3-му Монетчиковскому переулку (от улицы Валовая до 5-го Монетчиковского переулка); по 6-му Монетчиковскому переулку (от 5-го Монетчиковского переулка в сторону 4-го Монетчиковского переулка); по 4-му Монетчиковскому переулку (от 6-го Монетчиковского переулка в сторону 3-го Монетчиковского переулка). Во 2-м Монетчиковском переулке будет изменено направление движения (от 3-го Монетчиковского пер. в сторону ул. Пятницкая).

Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.