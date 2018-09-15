В субботу в Московском регионе ожидается до 23 градусов тепла

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков и до 23 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет от 20 до 22 градусов. "Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении. В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве опустится до 10 - 12 градусов, в центре города будет колебаться в пределах 13 - 15 градусов.

В Подмосковье днем будет от 18 до 23 градусов тепла, ночью температура опустится до 7 - 12 градусов.

Днем ожидается ветер переменных направлений скоростью до 7 м/c. Ночью синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 5 - 10 м/с. Атмосферное давление в Московском регионе составит 751 мм ртутного столба.

15 сентября сохранится "желтый" уровень опасности из-за высокой пожароопасности.